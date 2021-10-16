Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв будут бороться за титул на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале они обыграли немца Тима Пютца и новозеландца Майкла Винуса со счётом 6:3, 4:6, 10:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. За это время российская пара пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два из десять брейк-пойнтов. Их соперники записали на свой счет две двойные ошибки, не подали ни одного эйса и сделали один брейк.

В финале Карацев и Рублёв сразутся с победителем встречи Джон Пирс (Австралия)/Филип Полашек (Словакия) — Иван Додиг (Хорватия)/Марсело Мело (Бразилия).

Напомним, в четвертьфинале россияне в двух сетах обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.