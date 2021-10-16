«Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счетом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

Хозяева открыли счет в первом периоде, автором заброшенной шайбы стал Джоэль Фараби. После перерыва российский форвард Василий Подколзин сравнял счет, забив дебютный гол в НХЛ.

После этого гости вышли вперед благодаря шайбам Элиаса Петтерссона и Алекса Чиассона. Ещё один гол забил Ти Джей Миллер. За «Филадельфию» отличились Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 4:4, овертайм тоже не выявил победителя. В серии буллитов победный бросок нанес Ти Джей Миллер.