Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи «Спартака» с «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Эксперт отметил, что красно-белые в этом сезоне выиграли всего пять матчей из десяти и занимают лишь десятую строчку, в то время как «Динамо» идет вторым, уступая лишь петербургскому «Зениту».

«Если бы не игры сборных, то я бы поставил на «Спартак», но после этой паузы не отдам предпочтение никому. Рискну и заиграю свою ставку именно на мирный исход за приличный коэффициент», — приводит слова Мостового betON.

Напомним, «Спартак» примет «Динамо» на своем поле сегодня, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада Сергея Карасева.