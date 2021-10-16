Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), в полуфинале обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты. За это время Азаренко два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Остапенко записала на свой счет два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и сделала четыре брейка.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Азаренко сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая в полуфинале одолела Онс Жабер из Туниса. Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3.

Бадоса и Жабер сражались 1 час 24 минуты. Победительница сделала один эйс, семь двойных ошибок и четыре брейка.