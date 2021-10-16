В Будапеште (Венгрия) продолжается международный турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Сегодня, 16 октября, в 18:00 по московскому времени состоится короткая программа у женщин.

Прямая трансляция будет доступна здесь:

Россию представят три спортсменки: чемпионка мира Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.

Чемпионка Европы-2019 Самодурова попала в первую разминку, она выйдет на лед под третьим стартовым номером. Ученицы Тутберидзе выступят в третьей группе участниц, Щербаковой достался 14-й стартовый номер, Хромых — 15-й.

Напомним, ранее на турнире Budapest Trophy завершились соревнования в танцах на льду и в мужском одиночном катании. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный стали третьими в танцах на льду, а Дмитрий Алиев и Александр Самарин взяли серебро и бронзу в турнире одиночников.