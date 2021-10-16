Бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился мнением о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.

«Вакханалия. Клоунада. Я не знаю, как это назвать, но если со стороны наблюдать, то это смешно. Если знать подноготную, то понимаешь, что идут какие-то политические игры, которые ничего хорошего для нас не светят», — заявил Николишин в эфире «Коммент.Шоу».

По мнению экс-спортсмена, со стороны Владислава Третьяка было глупо объявлять о назначении Олега Знарка, а на следующий день говорить, что официального заявления не было.

«Если ты не официальное лицо, то ты кто? Он же заявил журналистам, что тренером будет Знарок», — сказал Николишин.

Напомним, о том, что возглавлять сборную России в олимпийском сезоне будет Жамнов, стало известно 28 сентября. Федерация хоккея России (ФХР) объявила об этом на своем официальном сайте.

Стоит отметить, что 50-летний Жамнов не имеет опыта работы главным тренером в клубах и сборной. Знарок, напротив, возглавлял российскую команду с 2014 по 2018 год и выиграл с ней золото Олимпиады-2018.