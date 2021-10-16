«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Единственную шайбу в составе «Дакс» забросил Якоб Сильверберг, которому ассистировали Кевин Шаттенкирк и Кэм Фаулер.

За «Миннесоту» отличились Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, ассистентские очки заработали Матс Цуккарелло, российский форвард Кирилл Капризов, Мэтт Дамба и Юнас Бродин.

Капризов провел на льду 20 минут 9 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов за 15 минут и 47 секунд не набрал очков.

В следующем матче «Миннесоте» на выезде встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» в гостях сыграет с «Калгари Флэймз».