Американская фигуристка Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, не будет дисквалифицирована после сдачи положительной допинг-пробы.

Ранее тест спортсменки показал, что в ее организме было запрещенное вещество. Калаланг сдала допинг-пробу во время чемпионата США, в ней обнаружили метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором.

Спортсменке удалось избежать наказания, поскольку она смогла доказать, что вещество находилось в косметике, которую она использовала для выступления. Расследование продолжалось восемь месяцев, из-за этого американской паре пришлось пропустить чемпионат мира-2021 в Стркгольме.

В нынешнем сезоне Калаланг и Джонсон вернулись к соревнованиям, на турнире Finlandia Trophy они заняли четвертое место.