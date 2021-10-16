Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет покинуть мюнхенский клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, сейчас 33-летний футболист находится в поиске вариантов для продолжения карьеры. Польский форвард рассматривает возможность перехода в мадридский «Реал».

Ранее агент Левандовски сообщил, что игрок может перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Левандовски провел десять матчей за «Баварию», в которых забил 13 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Накануне появилась информация, что в случае ухода Левандовски «Бавария» рассчитывает подписать нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна. Его приобретение обойдется мюнхенцам в 75 миллионов евро — эта сумма равна отступным по контракту Холанна с дортмундским клубом.