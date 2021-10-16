Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поздравил российского форварда Василия Подколзина с первой шайбой в НХЛ.

Сегодня «Ванкувер» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз», игра завершилась со счетом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

«Я очень рад за него, молодой парень забил свой первый гол в НХЛ. Сегодня утром мы шутили вместе с Подколзиным. И я сказал ему, что у меня есть предчувствие, будто сегодня он забросит одну. И в итоге приятно было это увидеть. Это по-настоящему особенный момент. Такое не забывается», — приводит слова Грина русскоязычный сайт НХЛ.

Тренер подчеркнул, что вся команда рада за Подколзина, поскольку каждый знает, как тяжело попасть в НХЛ и как сложно играть в этой лиге.

Напомним, 30 мая Подколзин заключил с «Ванкувером» трехлетний контракт новичка на максимальную сумму.