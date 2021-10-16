Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили звание заслуженных мастеров спорта России.

Наградной приказ опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ. Также звание ЗМС получил чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании в Александрой Бойковой.

Напомним, Мишина и Галлямов в прошлом сезоне завоевали золотые медали чемпионата мира в Стокгольме, который стал для них первым в карьере. Бойкова и Козловский на том же турнире стали третьими.

Обе пары тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной. Мишина и Галлямов перешли к ней из группы Людмилы и Василия Великовых.