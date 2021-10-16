Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможной натурализации бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная, что, клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется — там играют люди, которые родились и живут в России. А язык — это основное, мне кажется», — приводит слова Широкова Sport24.

Экс-футболист подчеркнул, что для получения российского гражданства нужно прожить в стране как минимум пять лет. Он выразил уверенность в том, что президент не выдаст Клаудиньо российский паспорт в упрощенном режиме.

«Да и ради чего давать Клаудиньо гражданство в ускоренном темпе? У него заслуги какие-то есть уже или что?» — сказал Широков.

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если его не будут вызывать в национальную команду Бразилии. По словам хавбека, его мечта — попасть на чемпионат мира.