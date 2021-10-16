Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможной натурализации бразильского хавбека Клаудиньо.

«Конечно, всем нам хочется, чтобы в сборной России было как можно больше своих футболистов. Но, если кроме россиян будут еще и сильные игроки, это пойдет только на пользу. Потому что в последнее время национальная команда играет тяжело», — приводит слова Гаджиева Sport24.

По мнению тренера, российским футболистам не хватает мастерства в играх с сильным соперниками, а игрок уровня Клаудиньо может сделать команду мощнее. Кроме того, молодые российские игроки в профессиональном плане растут именно рядом с сильными легионерами.

«В то же время у меня очень двоякое отношение к выступлениям легионеров за национальную команду. С одной стороны хочется, чтобы наши ребята сами играли на таком уровне, как Клаудиньо, а с другой — видеть хороший результат. Но на данный момент достойное выступление сборной России невозможно без иностранных футболистов в составе», — сказал Гаджиев.

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если его не будут вызывать в национальную команду Бразилии. По словам хавбека, его мечта — попасть на чемпионат мира.