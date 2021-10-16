«Кубань» официально объявила о назначении Роберта Евдокимова новым главным тренером клуба. Как сообщает пресс-служба, в штаб нового наставника войдут Олег Нечаев и Евгений Варламов.

«Новый тренерский штаб уже был представлен команде и сегодня провел свою первую тренировку», — гласит сообщение на сайте клуба.

Напомним, что ранее с поста главного тренера «Кубани» ушел Александр Точилин, затем клуб покинули старший тренер Владимир Маминов и специалист по физической подготовке Виталий Дуванов. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Точилин возглавлял «Кубань» с августа 2021 года. В 17 матчах под его руководством команда набрала всего 11 очков и занимает последнее место в ФНЛ.

Ранее Евдокимов работал в «Нижнем Новгороде», «Роторе», «Тоболе» (Казахстан) и ряде других российских клубов.