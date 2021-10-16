Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил состояние Натальи Непряевой в ходе подготовки к олимпийскому сезону.

«Наталья изменила своё отношение, тренируется очень много. Её работой доволен, в процессе будем устранять те недочеты, которые у неё ещё остаются. Я думаю, что к Олимпийским играм она должна подойти в оптимальной форме», – сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент российские лыжники и биатлонисты проводят предсезонный сбор в Рамзау (Австрия). По решению Бородавко его группа пока не тренируется на снегу и приступит к занятиям на лыжах только в конца октября в Финляндии.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.