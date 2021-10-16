«Спартак» на своем поле примет «Динамо» в матче 11-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Москве на «Открытие Банк Арене» сегодня, 16 октября, и начнется в 19:00 мск.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, в роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин и Дмитрий Чельцов. Резервным рефери назначен Владислав Безбородов.

После десяти туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. «Спартак» набрал 16 баллов и располагается на седьмой строчке. Единоличным лидером является петербургский «Зенит» с 23 баллами.