Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На субботу, 16 октября, в стране выявлено 33 208 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 958 384.

На сегодняшний день сделано уже более 200 млн тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 222 315 человек, еще 6 981 907 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 1 002 россиян. По выздоровлению выписаны 21 883 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 6545 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 3088 пациентов, в Московской области — 2403, в Ленинградской — 298.