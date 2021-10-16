Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти.

Как сообщает сайт «Матч ТВ», у спортсмена была запущенная проблема с кистой, которая ушла в кость, из-за чего и потребовалось хирургическое вмешательство. Киста образовалась из-за неправильно залеченного нервного канала зуба.

По словам тренера Юрия Бородавко, Большунов будет восстанавливаться около десяти дней. Спустя два-три дня после того, как лыжнику снимут швы, он сможет вернуться к тренировочному процессу. На данный момент Александр находится в Москве.

Напомним, что в начале июля Большунов упоминал о проблемах со здоровьем, но не раскрывал подробностей. Тогда он выразил надежду, что эти проблемы удастся решить. В конце сентября спортсмен пропустил чемпионат мира по лыжероллерам из-за воспаления десны.