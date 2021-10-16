Российская фигуристка Майя Хромых провела тренировку перед стартом короткой программы на турнире Budapest Trophy, который проходит в Венгрии.

В прогоне короткой программы спортсменка исполнила двойной аксель, затем упала с тройного лутца и сделала каскад из тройных флипа и тулупа.

Напомним, что Хромых тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Представлять «Хрустальный» в Будапеште будет еще одна россиянка — чемпионка мира Анна Щербакова. На тренировке она допустила два падения — с тройного риттбергера и четверного флипа.

Короткая программа у женщин состоится сегодня, 16 октября, и начнется в 15:25 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.