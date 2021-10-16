Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от встречи сине-бело-голубых с тульским «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата России.

«Я буду болеть за «Зенит»! Но чуть-чуть боюсь, что «Арсенал» возьмет сегодня очки. У команды поменялся главный тренер. Плюс «Арсенал» — тот клуб, с которым у «Зенита» всегда происходят проблемы. Тяжело с ними играть», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра будет проходить в Туле на стадионе «Арсенал» сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, в роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Рустам Мухтаров, резервным рефери назначен Сергей Чебан.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.