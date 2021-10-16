Пресс-служба петербургского «Зенита» показала газон на стадионе в Туле, где сыграет с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата России.

Фото со стадиона «Арсенал» опубликовано в «Твиттере» сине-бело-голубых.

Напомним, игра будет проходить сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, в роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Рустам Мухтаров, резервным рефери назначен Сергей Чебан.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.