Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав на матч с «Арсеналом» в 11-м туре РПЛ.

Место в воротах сине-бело-голубых займет Станислав Крицюк, также с первых минут сыграют Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Вендел, Артем Дзюба и Малком.

Капитанская повязка вернется к Ловрену, который восстановился после травмы.

Напомним, игра будет проходить в Туле на стадионе «Арсенал» сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, в роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Рустам Мухтаров, резервным рефери назначен Сергей Чебан.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.