Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на слова футболиста о готовности выступать за сборную России.

«Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», — приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если его не будут вызывать в национальную команду Бразилии. По словам хавбека, его мечта — попасть на чемпионат мира.

В августе 2021 года Клаудиньо впервые в карьере получил вызов в основную сборную Бразилии. С олимпийской национальной командой он завоевал золото Олимпиады в Токио.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл семь матчей в составе «Зенита», забил два мяча и сделал две результативные передачи.