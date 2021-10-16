38-летний защитник Дани Алвес может вернуться в «Барселону», сообщает Esport3.

На данный момент самый титулованный футболист мира пребывает в статусе свободного агента, так как в сентябре расторг контракт с «Сан-Паулу». Сейчас Алвес находится в Барселоне, где ведет переговоры с каталонской командой. По информации источника, он согласился на минимальную зарплату, но «Барселона» взяла время на размышление.

Футболист защищал цвета «Барселоны» в период с 2008 по 2016 год, с каталонцами он трижды выиграл Лигу чемпионов, стал шестикратным чемпионом Испании и по четыре раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио-2022 Алвес завоевал золотую медаль в составе сборной Бразилии.