Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова бразильского хабека «Зенита» Клаудиньо о готовности перейти в сборную России.

«Сколько «Зенит» отдал за этого бразильца, 12 миллионов евро? При всей моей любви к этой команде, я бы лучше на эти миллионы построил лучшую футбольную школу в стране. А такие, как Клаудиньо, плакали бы из-за того, что русские игроки рвали их в клочья в каждом матче. За 12 миллионов евро нужно выращивать своих чемпионов, а не покупать никчемный секонд-хенд», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

По мнению Милонова, Клаудиньо не нужен сборной России, поскольку ни один иностранец не будет сражаться так, как это делают русские. Депутат уверен, что в стране достаточно своих качественных футболистов.

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что готов сыграть за сборную России, если его не будут вызывать в национальную команду Бразилии. По словам хавбека, его мечта — попасть на чемпионат мира.

В августе 2021 года Клаудиньо впервые в карьере получил вызов в основную сборную Бразилии. С олимпийской национальной командой он завоевал золото Олимпиады в Токио.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отыграл семь матчей в составе «Зенита», забил два мяча и сделал две результативные передачи.