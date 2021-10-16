Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, капитан «Спартака» Георгий Джикия и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стали претендентами на премию «Джентльмен года» в 2021 году.

Претендентов на награду выбирали болельщики, голосование длилось до 16 октября. Наибольше число голосов получил Дивеев — 41,75%. Второе место занял защитник красно-белых Джикия, за которого проголосовали 40,5% опрошенных. Замкнул тройку финалистов Сафонов с результатом 5,67%.

Теперь специальное жюри примет решение, кто из этих футболистов будет удостоен награды.

Напомним, что в прошлом сезоне «Джентльменом года» был признан защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.