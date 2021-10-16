В Туле стартовал матч 11-го тура РПЛ между «Арсеналом» и петербургским «Зенита». Игра на стадионе «Арсенал» началась в 14:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита» : Крицюк, Чистяков, Круговой, Ловрен, Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком.

: Крицюк, Чистяков, Круговой, Ловрен, Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Вендел, Дзюба, Малком. Стартовый состав «Арсенала»: Коченков, Смольников, Беляев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Давиташвили, Марков.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном, в роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Рустам Мухтаров, резервным рефери назначен Сергей Чебан.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.