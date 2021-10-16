В Будапеште (Венгрия) в рамках турнира Budapest Trophy стартовала короткая программа у женщин с участием Анны Щербаковой, Майи Хромых и Софьи Самодуровой. Спортсменки вышли на лед в 18:00 по московскому времени.

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Чемпионка Европы-2019 Самодурова попала в первую разминку, она выйдет на лед под третьим стартовым номером. Ученицы Этери Тутберидзе выступят в третьей группе участниц, чемпионке мира Щербаковой достался 14-й стартовый номер, Хромых — 15-й.

Напомним, на тренировке перед короткой программой Щербакова упала с тройного риттбергера. Она вышла на занятие с тейпом на шее, так как повредила мышцы. Хромых тоже не избежала падения, у нее не получился тройной лутц.