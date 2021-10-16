В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 17 октября, состоится матч СКА — «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом в текущем сезоне, игра прошла 8 октября в Нур-Султане и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

На данный момент СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 26 очков после 18 матчей. В прошлом туре армейцы потерпели выездное поражение от «Йокерита» в овертайме.

«Барыс» занимает седьмое место на Востоке, набрав 16 очков в 18 встречах. В предыдущей игре команда на выезде одолела «Кунь Лунь» по буллитам.