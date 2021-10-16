На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе сегодня, 17 октября, состоится финальный матч в мужском парном разряде. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев сразятся с австралийцем Джоном Пирсом и словаком Филипом Полашеком.

Игра начнется не ранее 3:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале россияне нанесли поражение немцу Тиму Пютцу и новозеландцу Майклу Винусу со счётом 6:3, 4:6, 10:5. До этого в четвертьфинале Рублев и Карацев в двух сетах обыграли индийца Рохана Бопанна и канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.

Пирс и Полашек в полуфинальном матче обыграли хорвата Ивана Додига и бразильца Марсело Мело со счётом 6:4, 7:6.