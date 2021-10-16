Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит запрос об увеличении перерыва между таймами с 15 до 25 минут.

По информации правления IFAB, в повестку совещания на 27 октября была включена просьба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Организация обратила внимание на возможность увеличения перерывов в матчах до 25 минут.

Ранее подобное предложение со стороны ФИФА отклонялось. IFAB отмечал, что оно не будет утверждено из-за коммерческих принципов. При этом Международная Федерация футбола сообщала, что запрос решил бы неудобства игроков.