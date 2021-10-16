Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде встретится с «Локомотивом-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре сегодня, 17 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Для «Зенита» эта встреча станет третьей в рамках нового сезона турнира. На старте регулярного чемпионата подопечные Хави Паскуаля уверенно обыграли эстонский «Калев» со счетом 75:60, затем уступили «Астане» — 69:83.

«Локомотив-Кубань» сыграли уже три матча. Сначала подопечные Евгения Пашутина уступили УНИКСу со счетом 87:96, затем обыграли «Цмоки-Минск» (92:87) и «Автодор» (108:95).