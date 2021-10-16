Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвергся оскорблениям со стороны фанатов сине-бело-голубых во время матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Игра проходит в Туле прямо сейчас, после первого тайма счет не открыт — 0:0. Дзюба появился на поле в стартовом составе гостей.

С гостевой трибуны доносятся оскорбительные кричалки в адрес форварда, они содержат нецензурные выражения.

Напомним, в текущем сезоне 33-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба отказался принимать участие в октябрьских матчах сборной России. Без него команда одержала две победы — над Словенией и Словакией.