Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков рассказал об изменениях в команде после прихода тренера Андрея Назарова и планах по усилению коллектива.

«Команда стала играть более агрессивно, с упором на физику. Эта модель игры заставляет соперника ошибаться в своей зоне. Надо обязательно проводить больше силовых приемов и доводить моменты до конца», – цитирует Бадюкова РБ Спорт.

Специалист добавил, что с приходом Андрея Назарова они рассчитывают как можно скорее исправить положение в турнирной таблице. Также рассматривают экс-игрока «Спартака» Якова Рылова. По словам заместителя гендиректора, это защитник хорошего уровня, однако интерес есть не только к нему.

Напомним, после 19 игр «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 12 очками.