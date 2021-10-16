Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не сможет помочь своей команде в матче со «Спартаком» в рамках 12-го тура РПЛ. Игрок пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Сегодня, 16 октября, Кузяев получил предупреждение в игре с «Арсеналом» за фол на хавбеке хозяев Данииле Хлусевиче. Эта карточка стала для полузащитника сине-бело-голубых четвертой в текущем сезоне.

Матч «Арсенал» — «Зенит» проходит в Туле в настоящее время, после первого тайма счет не открыт — 0:0. В перерыве главный тренер гостей Сергей Семак заменил Кузяева, вместо него в игру вступил Клаудиньо.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.