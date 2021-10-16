«Арсенал» вышел вперед в матче с «Зенитом» в рамках 11-тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра проходит в Туле на стадионе «Арсенал», хозяева ведут со счетом 1:0.

Первый и пока единственный гол был забит на 54-й минуте, отличился полузащитник Зурико Давиташвили с передачи Даниила Хлусевича.

На 21-й минуте желтую карточку получил полузащитник гостей Далер Кузяев за фол на Хлусевиче. Карточка стала для игрока четвертой в сезоне, он пропустит матч 12-го тура со «Спартаком».

Спустя двадцать минут арбитр Павел Кукуян показал «горчичник» нападающему «Арсенала» Евгению Маркову за нарушение на защитнике «Зенита» Деяне Ловрене.

После десяти туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 23 очка. «Арсенал» располагается на 14-м месте с 9 баллами.