Сегодня, 16 октября, в эфир Первого канала выйдет третий выпуск шоу «Ледниковый период». Трансляция начнется в 17:30 по московскому времени и будет доступна здесь.

После двух выпусков лидируют Оксана Домнина и Кирилл Зайцев. Последнее, 13-е место занимают Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев.

Ожидается, что один из самых ярких номеров сегодняшнего выпуска представят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин. Они выйдут на лед в образах Джокера и его возлюбленной Харли Квинн. По информации «Спорт-Экспресса», пара получит высокую оценку и поднимется в число фаворитов проекта.

Анна Старшенбаум и Роман Костомаров выступят в костюмах героев популярного испанского сериала «Бумажный дом.