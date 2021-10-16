16 октября состоялась жеребьевка соревнований ВТБ Кубок Кремля. По ее итогам стали известны соперники по играм среди мужчин.

Посев турнира возглавил россиянин Андрей Рублёв. Он начнёт игры со второго круга, где встретится с победителем матча между Роман Сафиуллиным из России и французом Адрианом Маннарино.

Вторым по посеву стал Аслан Карацев. Во втором круге он может сыграть либо с сербом Миомиром Кецмановичем, либо со спортсменом, который квалифицируется позже.

Третий номер посева Карен Хачанов проведет матч с победителем встречи Джеймс Дакворт (Австралия) – квалифаер.

Евгений Донской в первом круге сыграет белорусом Ильёй Ивашко. Ранее россиянин получил уайлд-кард от организаторов.

Турнир ВТБ Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября. Напомним, от участия в нем по разным причинам отказался Даниил Медведев и еще несколько иностранных теннисистов.