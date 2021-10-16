Известный хореограф Алексей Железняков выразил свое мнение относительно вакцинации детей от коронавируса.

«Ну что друзья! Похоже, подготовка к детской вакцинации идет полным ходом. В связи с этим у меня вопрос к вам, родители. Что вы думаете по этому поводу? Мой ответ: «Только через мой труп!» Мы сожрали принудиловку взрослых, но готовы ли сожрать принудиловку наших детей?» – написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Железняков работает в «Хрустальном» с фигуристами из группы Этери Тутберидзе.

Ранее хореограф неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности, он вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но затем извинился и взял свои слова обратно.

Согласно данным с портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день, 16 октября, в России выявлено более 33 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.