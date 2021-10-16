Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом». Матч проходит в Туле, на 88-й минуте форвард отправил мяч в ворота Антона Коченкова.

За две минуты до конца встречи счет равный — 1:1. Для Дзюбы этот мяч стал пятым в текущем сезоне. Ранее сообщалось, что болельщики сине-бело-голубых, прибывшие в Тулу, скандировали оскорбительные кричалки в адрес игрока.

В первом тайме желтую карточку получил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Горчичник стал для игрока четвертым в этом сезоне, поэтому он будет вынужден пропустить матч 12-го тура со «Спартаком».

Автором первого забитого гола стал полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили, отличившийся с передачи Даниила Хлусевича.