Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике Усэйн Болт назвал наиболее перспективного спортсмена в беге на короткие дистанции.

По мнению чемпиона, им может стать 26-летний канадец Андре де Граас. Спортсмен стал олимпийским чемпионом в Токио на дистанции 200 метров и остался третьим на стометровке.

«Андре де Граас более последователен в плане своих целей. Он всегда на пьедестале почёта, когда находится в форме. Если он продолжит в том же духе, то будет тем парнем, за которым будет по-настоящему интересно следить, он будет тем соперником, которого все захотят обойти. Все остальные сейчас не особо последовательны: они поднимаются и опускаются в своих результатах, выигрывают одну гонку и проигрывают следующую. Всё дело в этом», – цитирует Болта Reuters.

Усейн Болт завершил спортивную карьеру легкоатлета после выступления на чемпионате мира в 2017 году. После он пробовал играть за футбольные клубы.