В Москве состоялась жеребьёвка турнира ВТБ Кубок Кремля, который пройдет с 18 по 24 октября. По ее итогам определились соперницы россиянок.

Анастасия Потапова сыграет с румынкой Симоной Халеп в первом круге ВТБ Кубка Кремля. Дарья Касаткина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, а Екатерина Александрова проведет матч с Онс Жабер из Туниса. В стартовом матче Людмила Самсонова сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова узнают своих соперниц позднее по итогам квалификации.

Экс-чемпионка соревнований Белинда Бенчич из Швейцарии пропускает турнир в 2021 году. Победительница US Open Эмма Радукану также не выступит в Москве.

Ранее стали известны соперники россиян в мужской сетке турнира ВТБ Кубок Кремля. В первой тройке посева – Рублев, Карацев и Хачанов.