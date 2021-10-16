Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль объяснил, что хотел бы увидеть в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». По его словам, трех совместных тренировок не хватило для подготовки к игре.

«Конечно, сегодня мы хотели бы показать на поле те тактические задумки, которые отрабатывали на тренировках. Постараемся воплотить эти наработки в жизнь. Хотя я отдаю себе отчёт, что три тренировки — это совсем не то время, которого достаточно для подготовки. Но мы в любом случае подходим к матчу с оптимизмом и очень хорошим настроем», – сказал Гисдоль в эфире «Матч Премьер».

Сегодня, 16 октября, в 16:30 по московскому времени «Локомотив» встретится с «Рубином» в Казани.