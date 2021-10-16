Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол. Конечно, было непросто в игре с лидером, действующим чемпионом, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное – это психология, те эмоции, которые так были нужны команде. Лучшего подарка к своему юбилею представить сложно», – цитирует Аджоева Чемпионат.

Руководитель добавил, что «Арсенал» был командой и бился до последних минут. Благодаря этому клуб смог одержать эту победу.

После 12 игр тульский «Арсенал» набрал 11 очков и находится на промежуточном 12 месте в таблице РПЛ.