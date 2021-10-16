Кажется, мы уже забыли, когда «Зенит» был в полном составе, не стеснённый травмами и дисквалификациями. Даже если вынести за скобки давно лечащегося Оздоева, всё равно у команды регулярно возникают потери. В Тулу, например, не поехал удалённый в прошлом туре Сердар Азмун, а уставший от перелётов Вилмар Барриос остался в запасе на весь матч. А стоило выздороветь Деяну Ловрену, повреждение получил другой центральный защитник – Ярослав Ракицкий.

Как учат на многочисленных тренингах, во всём надо искать свои плюсы. Повреждения футболистов в этом сезоне позволили Сергею Семаку уйти от набившей оскомину схемы 4-4-2. Вот и в игре с «Арсеналом» тренер вновь решил опробовать тактику с тремя центральными защитниками. Но в этот раз здорово прибавившему Чистякову компанию составили поправившийся Ловрен, а также Дуглас Сантос. Алексей Сутормин вышел на уже привычной позиции латераля на всю длину поля, а напротив него Дугласа заменил Даниил Круговой.

В центре Nevasport ожидал выход Кирилла Кравцова вместо утомившегося и висевшего на карточке Далера Кузяева, но Семак решил иначе, и российский хавбек составил компанию Венделу.

Клаудиньо не смог появиться в старте из-за повреждения, и Семак пошёл на нетипичный для себя выход – выпустил Малкома и Александра Ерохина на позициях ближе к центру атаки, открыв путь для длинных проходов Сутормина и Кругового. На острие вышел безальтернативный вариант – Артём Дзюба. Справедливости ради, Клаудиньо всё же появится на второй тайм, так что новости о его травме были сильно преувеличены.

«Арсенал» умышленно отдал инициативу «Зениту»: в первом тайме питерцы владели мячом до 75% времени. Ключевой стала борьба в центре поля: подопечные Миодрага Божовича, которого когда-то давно сватали в «Зенит», перекрывали петербуржцам ходы, и Малком, Ерохин и Дзюба зачастую оставались на голодном пайке. Игроки сине-бело-голубых при этом действовали неровно: сказывалась разность физических кондиций после матчей сборных.

Единственный момент у ворот «Зенита» возник, когда воспитанник петербургского футбола Евгений Марков чуть не пробил Станислава Крицюка, но голкипер спас ворота.

А главный шанс первого тайма упустил Ерохин. После длинного диагонального паса Дзюба принял мяч спиной к воротам и отдал на Малкома. Удар бразильца отразил Коченков, а набегавший Ерохин умудрился пробить выше ворот. Повтор показал, что мяч сорвался у него с ноги, и хавбек пробил не носком, а голенью.

А в середине тайма произошло то, чего опасались болельщики: один из лидеров команды Кузяев получил-таки свою карточку и теперь пропустит дерби со «Спартаком». Зачем было рисковать Кузяевым и выпускать его, а не, например, перспективного Кирилла Кравцова, одному Семаку известно. Разумеется, состав определяет тренер, но выход во втором тайме не совсем здорового Клаудиньо вместо Кузяева показывает, что наставник питерцев признал свою ошибку. Но уже было слишком поздно: Азмуна удалось отстоять (иранец не получил дополнительную дисквалификацию за красную карточку, так что сможет сыграть со «Спартаком»), но зато потерян Кузяев.

В самом начале второго тайма супермомент имел Дзюба, но забил не он, а Зурико Давиташвили. «Арсеналу» удалась быстрая контратака, Ловрен не успел назад, а Чистяков будто вообще не пытался перекрывать автора голевого паса Хлусевича.

Семак снова перестроил схему, усилив фланги за счёт смещения Малкома и выхода Мостового. Андрею, похоже, надо искать новый клуб: в Петербурге он явно не вписывается в состав.

«Зенит» продолжил давить, но «Арсенал» играл строго в защите, а Коченков явно поймал кураж. Пробить его удалось лишь в концовке. Артём Дзюба забил сотый мяч за сине-бело-голубых и повторил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионатах России – по 143. Примечательно, что Дзюба в очередной раз играл под шквал оскорблений фанатов, и, кажется, ему это определённо нравится.

Питерцы бросились забивать ещё, а в итоге пропустили сами. Не самый забивной игрок туляков Кингс Кангва внезапно для всех (и, судя по эмоциям, для себя) нанёс невероятной силы дальний удар. Крицюк был бессилен.

«Зенит» потерпел незапланированное положение и подарил шанс «Динамо» приблизиться в таблице вплотную.

Из-за чего же случилось поражение петербуржцев от одного из аутсайдеров? Как обычно бывает, сошёлся ряд факторов.

Во-первых, матчи сборных. Дело даже не столько в усталости, сколько в разности кондиций у игроков. Проигнорировавший Карпина Дзюба был самым активным на поле, а Кузяева хватило только на один тайм. Ловрен ещё не набрал оптимальную форму после повреждения, а Дуглас был готов носиться всю игру.

Во-вторых, несработавшая тактика. Между полузащитой и атакой постоянно образовывались провалы, и в итоге петербуржцы сваливались на фланговые навесы от Сутормина и Кругового. Обидно, что мало времени получил Мостовой – при всех проблемах он продуктивнее Кругового в атаке.

В-третьих, отсутствие Ракицкого. Почему-то кажется, что с украинцем на поле первого гола вполне можно было избежать.

Ну и в-четвёртых, наверняка имела место банальная недооценка соперника. Как бы ни говорили футболисты и тренеры, что все команды для них равны, на всех настраиваются одинаково, но всё это выглядит лукавством. Наверняка на подкорочке сидели мысли о проходе аутсайдера вполноги, ведь впереди у «Зенита» будет убийственный график. 20 октября играть с «Ювентусом», через четыре дня со «Спартаком», ещё через пять – с ближайшим преследователем «Динамо», а ещё через четыре – снова с «Ювентусом». Хочется верить, что ресурсов у питерцев будет достаточно