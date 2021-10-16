Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отметился голом в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала» (1:2). Для форварда этот мяч стал сотым в составе сине-бело-голубых. Он отметил это, продемонстрировав футболку с числом 100.

Кроме того, Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. На его счету 143 забитых мяча. Столько же раз отличился Олег Веретенников в период с 1992 по 2002 год. 141 гол на его счету в составе «Ротора», а ещё дважды он отличился за «Сокол».

Из 143 голов 26 Дзюба провёл за «Спартак», 14 — за «Томь», 18 — за «Ростов», 6 — за тульский «Арсенал» и 79 — за «Зенит».

Вслед за Веретенниковым и Дзюбой (по 143) по забитым голам в РПЛ третье место занимает Александр Кержаков — 139 голов. После них идут идут Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов, Игорь Семшов (по 98), Фёдор Смолов и Валерий Есипов (по 88).

Карьеру из них, помимо Дзюбы, продолжают только Смолов и Павлюченко. Первый выступает за «Локомотив», второй в возрасте 39 лет выступает за клуб второго дивизиона «Знамя».