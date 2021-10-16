Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможности участия защитника Ярослава Ракицкого в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Футболист пропустил матч с «Арсеналом» 16 октября из-за небольшой травмы. В итоге питерский клуб потерпел поражение в Туле (1:2).

«Пока не знаю, сыграет ли Ракицкий с «Ювентусом». Сейчас вернёмся и будем смотреть, оценивать его состояние, насколько он будет готов», – цитирует Семака Чемпионат.

Матч «Зенит» – «Ювентус» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов с шестью очками, «Зенит» остается на третьем месте.