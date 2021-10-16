Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (1:2).
«У нас впереди – три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее.
Сегодня – трудный день для всех нас, но завтра – новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех», – цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».
Питерский клуб проиграл тульскому «Арсеналу» на выезде 16 октября. Голами среди хозяев отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва. Единственный мяч за «Зенит» забил форвард Артем Дзюба.
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