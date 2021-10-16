Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями после поражения в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (1:2).

«У нас впереди – три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее.

Сегодня – трудный день для всех нас, но завтра – новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех», – цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».