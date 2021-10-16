Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Уотфордом» (5:0) в восьмом туре Английской Премьер-лиги (АПЛ). Специалист отметил игру Мохамеда Салаха и сравнил его с Месси и Роналду.

«Это было хорошо, не могу сказать ничего иного. После паузы на игры сборных трудно найти ритм из-за разных игровых систем. Но парни были так хороши, несмотря на то, что провели лишь одну тренировку перед этим матчем.

Салах сыграл просто круто. Его пас на первый гол был отличным, а его мяч – особенным. Мохамед – топ, мы все это видим. Кто лучше него? Не стоит и говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мира футбола, об их доминировании. Но прямо сейчас Салах лучший», – приводит слова немца канал BT Sport.