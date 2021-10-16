16 октября произошло историческое событие: нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил 143-й гол в чемпионатах России. Форвард повторил рекорд, который уже два десятка лет удерживал один из самых невезучих футболистов в истории российского футбола. Речь идёт об Олеге Веретенникове.

Для современных поклонников футбола это имя не значит почти ничего: разве что кто-то вспомнит, что сейчас Олег помогает Леониду Слуцкому в «Рубине». Но даже болельщики со стажем могут не вспомнить некоторых самых базовых фактов из биографии легендарного футболиста. К примеру, многие уверены, что Веретенников – нападающий и воспитанник волгоградского футбола. И это кажется очевидным: ведь он забивал умопомрачительное количество голов и почти всю карьеру провёл в «Роторе». И даже для людей за 30 становятся сюрпризом факты, что вообще-то Веретенников был полузащитником, а начинал играть и вовсе в Екатеринбурге (точнее, в Свердловске).

Дебютировал Веретенников в большом футболе в сезоне 1986 года ещё в составе «Уралмаша» (сейчас – «Урал»). Вскоре на него обратили внимание в высшей союзной лиге, и футболиста взял к себе ЦСКА. За основу московской команды, правда, Веретенникову поиграть не удалось, но зато он попал в другой армейский клуб – СКА из Ростова-на-Дону. Именно там впервые проявились его бомбардирские способности. За два года Веретенников наколотил в составе СКА 27 голов, а в последний сезон для советского футбола вернулся в родной «Уралмаш», который тогда дебютировал в первой лиге.

В руководстве клуба рассчитывали удержать лидера на второй сезон и даже предоставили ему квартиру. К тому же Советский Союз распался, и «Уралмашу» предстоял дебют в высшей российской лиге.

Но у Олега были другие планы: в Волгограде строился амбициозный «Ротор» под руководством Владимира Горюнова — самой противоречивой фигуры в истории клуба. Веретенников решился на главный трансфер в своей жизни и стал игроком «Ротора».

Этот переход сыграл с ним злую шутку. В 1992 году неизвестные избили Веретенникова прямо на пороге его собственной квартиры. Причём били футболиста металлическими прутьями, целясь по коленям. Вычислить их не удалось, но по мнению Олега, екатеринбуржцы пытались ему пытались отомстить за переход в «Ротор». Веретенников мог закончить с футболом уже в 22 года, но всё обошлось: сломана была лишь рука, которой он прикрывался от ударов, а на ногах были лишь повреждения мягких тканей.

Кстати, финишировал «Ротор» с Веретенниковым в первом сезоне ниже «Уралмаша». Но это был последний подобный случай в девяностые. Уже в 1993 году Волгоград занял в таблице второе место, уступив лишь «Спартаку», с которым попросту в те годы не мог конкурировать никто. Московский клуб потерпел за сезон всего два поражения, и одно из них – как раз от «Ротора». Веретенников стал вторым бомбардиром чемпионата, отстав лишь Виктора Панченко.

За счёт чего полузащитнику удавалось забивать больше нападающих? В первую очередь, гениальные стандарты: Веретенников огромную часть своих голов провёл со штрафных. Вторым фактором стало грамотное использование футболиста: Владимир Сальков, а затем Виктор Прокопенко давали ему полную свободу действий на фронте атаки. Веретенников был каноничным образом диспетчера, который сейчас постепенно уходит в прошлое.

В 1994 году «Ротор» впервые в истории сыграл в еврокубках. И с ходу сотворил сенсацию: в 1/32 финала Кубка УЕФА был повержен один из лучших клубов Европы того времени «Нант» — 3:2. Победный гол, разумеется, провёл сам Веретенников. Правда, радость волгоградцев была недолгой – уже в ответной игре «Нант» взял реванш 3:0, и на этом первый европоход волжской команды закончился.

В 1995 году в жизни Веретенникова и «Ротора» произошли важные события. Клуб в первый (и последний) раз дошёл до финала Кубка России и сенсационно выбил в Кубке УЕФА сам «Манчестер Юнайтед» (0:0 дома, 2:2 в гостях), а его лидер впервые в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Впоследствии Веретенников повторит свой успех в 1997 и 1998 году.

С такой сумасшедшей результативностью казалось очевидным, что Веретенникову место в сборной России. Казалось очевидным всем, но не Олегу Романцеву. Тренер «Спартака» возглавил сборную в 1994 году и делал вид, что не замечает футболистов «Ротора». Многолетнему партнёру Веретенникова Владимиру Нидергаусу Романцев выделил жалкие 7 минут товарищеского матча, а Веретенникова не видел вовсе.

Причин такого игнора называется несколько. Кто-то предполагает, что дело в протекционизме Олега Ивановича, предпочитавшего знакомых по «Спартаку» футболистов (благо в девяностые их было более чем достаточно). Кто-то считает, что Романцев мстил «Ротору» за нелюбовь Владимира Горюнова к «Спартаку» или за отказ Веретенникова перейти к флагманам российского футбола девяностых.

А, возможно, дело и в сумасшедшей конкуренции. На позиции атакующего хавбека в сборной и без Веретенникова хватало мощных футболистов, а такой простор действий, как в «Роторе» в национальной команде футболист всё равно бы не получил.

И косвенно это подтвердили последующие события. В сборную вместо строптивого Романцева пришёл неконфликтный Борис Игнатьев, при котором Веретенников получил первые шансы. В первой же игре с Бразилией хавбек сломался, а в 1997 году провёл три неполных встречи и ничем толком не запомнился.

Вообще 1997 год можно считать самым трагичным годом в карьере Веретенникова. Хавбек рвал и метал в чемпионате России, но в сборной почти не получал шансов. А его «Ротор»…

После 32 туров чемпионата России «Ротор» и «Спартак» шли вровень, имея в активе по 67 очков. Кроме того, в последнем туре команды встречались друг с другом, причём в Волгограде.

29 октября, за три дня до предпоследнего тура, Веретенников гулял по набережной Волги с полуторагодовалой дочкой. Внезапно к нему подбежал мужчина и плеснул в футболиста серной кислотой. Веретенников не пострадал, но кислота попала на лицо маленькой девочке. Малышке пришлось сделать много сложных операций, чтобы устранить последствия. Впоследствии выяснилось, что это был фанат «Спартака» из Казахстана.

А теперь представьте, в каком настроении Олегу пришлось играть три дня спустя с «Торпедо». «Ротор» потерял очки, хотя Веретенников свой штатный гол забил, спася ничью с пенальти на 87-й минуте – 1:1. «Спартак» в это время свой матч у «Алании» выиграл.

Впрочем, расклад перед последним туром принципиально не изменился: «Ротор» отставал на 2 очка, и ему необходима была победа. Но не случилось даже ничьей. «Спартак» выиграл 2:0 и в очередной раз стал чемпионом. После игры Веретенникова спросили, что произошло, и фанаты надолго запомнили его полные боли слова: «А вы сами что ли не видите?». Веретенников снова стал лучшим бомбардиром чемпионата России, но наверняка готов был бы променять этот титул на победу в последнем туре.

Тогда ещё никто не мог представить, что для одного из лучших клубов России девяностых это было начало конца. В 1998 году Веретенников в третий раз стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Ротор» стал четвёртым. Год спустя клуб сохранил и тренера, и костяк состава, но внезапно посыпался и занял в чемпионате уже 13-е место. Этот сезон стал для Веретенникова последним в «Роторе». В начале 2000 года футболист, уставший бодаться в России со «Спартаком» и вернувшимся в сборную Олегом Романцевым, уехал за границу.

В девяностые отъезд россиян за границу был привычным делом, но Горюнов умудрялся удерживать в «Роторе» всех лидеров за счёт хороших по меркам того времени условий.

Неизвестно, смог бы Веретенников закрепиться в Европе, если бы уехал на пике карьеры, а не в 30 лет, но годы спустя его верность «Ротору» в девяностые выглядит ошибкой.

С 2000 года начались бесконечные метания Веретенникова по клубам. Нигде он не задерживался дольше, чем на полтора года. В 2001 году футболист вернулся в Россию, где забил ещё два гола в чемпионате России — на этот раз в составе «Сокола». Далее была целая охапка команд из российской первой лиги и чемпионата Казахстана.

В 2003 году футболист пережил третье нападение: в волгоградском ресторане пьяный мужчина начал перепалку с Веретенниковым и начал угрожать ему пистолетом. К счастью, в этот раз всё закончилось хорошо.

Дважды Веретенников возвращался в Волгоград — сперва в «Ротор», а затем в недолго просуществовавший ФК «Волгоград». В последнем ветеран завершил карьеру в 39 лет. Самым важным клубом в этом отрезке сейчас можно назвать «Уралан». Ведь именно в Элисте Веретенников познакомился с Леонидом Слуцким, который возьмёт его в тренерский штаб «Рубина».

Веретенников был одним из самых ярких футболистов девяностых, но не завоевал ни одного трофея и почти не играл в сборной страны. Ни разу не стал чемпионом России, не выиграл Кубок страны, почти не поиграл за границей («Арис», «Льерс» и три казахстанских клуба — явно не верх мечтаний). А в благодарность за свою преданность футболу и «Ротору» трижды подвергался нападениям, несколько раз со скандалом уходил из ставшего родным волгоградского клуба уже в период тренерской карьеры, часто получал критику со стороны Владимира Горюнова и даже обвинения в сдаче того рокового матча «Спартаку». Сейчас уже тренеру Олегу Веретенникову 51 год. В ближайшее время падёт его главный рекорд карьеры – Дзюбе осталось забить всего один мяч. Хочется верить, что на тренерском поприще Веретенникову повезёт больше, и он сможет-таки надеть на шею заслуженную золотую медаль чемпионата. Может, как ассистент Слуцкого?